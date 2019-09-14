ECE USLU'YU KÖPEK ISIRDI!

Arkadaşının Rottweiler cinsi köpeği tarafından ısırılan Ece Uslu, "Şansıma ucuz kurtuldum. Tek dişle kemiğime kadar girmiş" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ece Uslu, Çeşme’de bir arkadaşının Rottweiler cinsi köpeği tarafından, kolundan ısırıldı.

Doğum gününden iki gün sonra yaşanan olay sonrası oyuncu, "Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi.

'KORKMADIĞIMI GÖSTERMEK İÇİN KOLUMU UZATTIM'

Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım. Bunu yapmamak gerekiyormuş. Kolumu kaptı, arkadaşlarım kurtardı. Onlar da çok üzüldü" diye konuştu.