Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!

Müzik dünyasına 'Hoşuna mı gidiyor' şarkısı ile hızlı bir giriş yapan Ece Seçkin, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren popçunun yıllar önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Seçkin, hayranlarını şoke eden değişimi ile ilgili olarak 'Siz beni böyle de seversiniz' dedi.

"2012 gözler lens. Bronzlaşmak için delice solarium’a girilmiş... Saçlarda hiç boya yok (keşke hep öyle olabilseydi ama sahnede güzel durmuyordu). 2017 hala en ufak bir estetik operasyon yok... Ten rengim işte böyle peynir gibi :) Siz esmer Ece’yi daha çok beğeniyorsunuz sanırım ama ben kendimi sarışın daha iyi hissediyorum... Ne bileyim, gözüm alıştı herhalde... Neyse bence siz beni böyle de seversiniz :)"