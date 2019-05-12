ECE SEÇKİN İDDİALI KONUŞTU

TV8 ekranında Eser Yenenler’in sunduğu 'EYS Show'a konuk olan Ece Seçkin oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

"Jennifer Lopez'den çok dinlendim" diyen Seçkin, Enrique Iglesias ile düet yaptıklarını ve önümüzdeki aylarda bu düetin yayınlanacağı belirtti.

Ece Seçkin, Eser Yenenler'in sunduğu 'EYS'ye konuk oldu. Yotube'da dinlenme rakamlarının sahte olduğu iddiasına sert çıkan Seçkin iddialı açıklamalarda bulundu. "Jennifer Lopez'i geçtim" diyen şarkıcı, "Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş. Ben 120 milyon izlenmişim. Hemen sahte izlenme yorumları geliyor. Yani geçtim yapacak bir şey yok, Jennifer Lopez'i geçtim ve ondan çok dinlendim" ifadelerini kullandı. "ENRIQUE IGLESIAS BENİ DÜET İÇİN ÇAĞIRDI" Ayrıca İspanyol yıldız Enrique Iglesias'la düet yaptığını belirten Ece Seçkin, "Ben ona değil, o bana ulaştı. Ben nasıl ulaşayım ona? İnternet üzerinden şarkılarıma denk gelmiş ve beğenmiş. Onlar da bize ulaştılar. Tabii böyle bir düet teklifi gelince hemen kabul ettim. Hem İngilizce hem de Türkçe okudum güzel oldu. Fakat daha fazla bilgi vermem yasak olduğu için şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.