ECE GÜRSEL’İN ABLASI KİMİN SPERMLERİNİ ÇALDI?

Bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Olan Rıfat Sarıcaoğlu'dan şok iddia.Ece Gürsel'in ablasının spremlerini çaldığını iddia etti.

Model Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel bir dönem evli ve çocuk sahibi olan Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamıştı ve kısa süre sonra Gürsel'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 4 sene önce tüp bebek yapan Gürsel Sera Venüs'ün Rıfat Sarıcaoğlu'nun çocuğu olduğunu söyledi.

“Türkiye’de bildiğim bir tane Rifat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rifat başka Rifat, 1 tane Rifat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var” diyerek ilişkilerini doğrulamıştı.

Rıfat Sarıcaoğlu'ndan açıklama...

“İnternette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata’dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olmaz dedi… Tülaycığımla ben Ata’mızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burçe adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı.

Kıbrıs’ta özel bir laboratuvarda yasadışı yollarla spermlerimin üzerinde deneyler yaptı ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Şimdi benden ikinci bebeği beklediğini ve bebeğin doğal yollarla olduğunu söylemiş. Böyle bir şey mümkün değil çünkü benim 17 yıldır cinsel hayatım yok. Bunları açık açık yazdığım için özür dilerim ama ortada iğrenç dolaplar dönüyor gördüğünüz gibi! Bu çocuk eğer benden ise spermlerimi dondurup hamile kaldığını düşünüyorum. Kendisi hakkında ve doktoru hakkında davacı olacağım. Tülay’ımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.”