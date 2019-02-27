  • BIST 104.551
  • Altın 226,079
  • Dolar 5,2963
  • Euro 6,0344
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Ece Erken'in sert eleştirilerine Alişan ne yanıt verdi

»
Ece Erken'in sert eleştirilerine Alişan ne yanıt verdi
Altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Alişan'ın, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında barışması, Alişan'ın yakın arkadaşı olan Ece Erken'i sinirlendirdi. Erken'in sert açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.

Demet Akalın'la küs olan Ece Erken, Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sildi. Ece Erken, yakın dostu Alişan'ı Demet Akalın ile barıştı diye her yerden sildi.  Erken Instagram hesabından da isim vermeden Alişan'ı topa tuttu:

''Kim kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.''

Alişan ise Ece Erken'in sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Alişan, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara "O konulara hiç girmeyelim" dedi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didem Soydan'ın Beşiktaş aşkı26 Şubat 2019 Salı 13:51
  • Burcu Esmersoy ünlü sunuculara ateş püskürdü26 Şubat 2019 Salı 11:54
  • "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"26 Şubat 2019 Salı 02:03
  • Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
  • Diva'dan 500 bin liralık klip hazırlığı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:44
  • Reynmen ne kadar kazandığını açıkladı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
  • Oscar'a damga vurdular25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
  • Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi25 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
  • Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki25 Şubat 2019 Pazartesi 08:21
  • Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak25 Şubat 2019 Pazartesi 07:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim