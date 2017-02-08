Ece Erken'in avukatından flaş açıklamalar!

Çocuğunun soyadını değiştireceği haberleriyle gündemde olan Ece Erken’in avukatı Gülden Erdoğan Göymen, “Eymen’in haklarından vazgeçmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kendisinden 11 yaş küçük Serkan Uçar’la bir yıl evli kalıp, Ekim 2015’te boşanan Ece Erken’in, çocuğunun soyadını değiştireceği haberlerine Ankara Barosu avukatlarından Gülden Erdoğan Göymen açıklık getirdi.

Göymen, “Serkan Bey oğlu Eymen’in soyadını kullanmasına izin vermediğini, karşılığında da bizim nafakadan vazgeçmemizi istedi. Eymen’in yasal haklarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bu teklif bize karşı taraftan geldi, Serkan Bey beni arayıp ‘Manevi olarak nafakayı ödemek içimden gelmiyor’ dedi. İştirak nafakası mahkeme tarafından bağlanan, yasal bir zorunluluk. Soyadını değiştirmeyi kabul ettik ama nafakadan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘İyi niyetli davrandık’

Bu hafta sonu Serkan Uçar ve avukatlarıyla buluşarak, karşılıklı bir protokol imzalayacaklarını belirten Göymen, şöyle devam etti: “Eğer vazgeçmezlerse bir protokol imzalayacağız. Serkan Bey nafakasını zamanında ödemedi. Tarihi geçtiğinde ödemeleri parça, parça yaptı. Biz iyi niyetli davrandık. Aylık 1000 dolar nafakası var ve ödemediği takdirde İcra Ceza Mahkemesi’nde üç ay hapis cezası var. Bu yüzden yasal haklardan vazgeçmemiz mümkün değil. 10 Şubat’ta 3. nafakayı ödemesi gerekiyor.”

Ece Erken, Ayşe Özyılmazel'e ateş püskürdü

Serkan Uçar’dan olaylı bir şekilde ayrılan ve geride bıraktığımız günlerde çocuğu Eymen’e kendi soyadını vermek için harekete geçtiğini açıklayan Ece Erken, hakkında bir yazı kaleme alan Ayşe Özyılmazel hakkında sosyal medya hesabından ağır ifadelerle dolu bir metin kaleme aldı.

Özyılmazel’in kendisini yaşadıklarıyla ilgili suçladığını söyleyen Erken, ‘Kadın, kadın düşmanıdır’ yazılı bir resmin yanına şu ifadeleri yazdı:

“Seni ilk kez dikkate alıp cevap veriyorum Ayşe Özyılmazel.

Hayatta bazı insanlar ve bazı evlilikler vardır, hesap yapmadan yaptığın, parasına bakmadığın hatta kendi evini açtığın!

Senin gibi derin derin düşünmeden, aniden aşık oldum sanırsın evlenirsin ve pat çocuğun olur, çok geç değil hamilelik döneminde şiddet görürsün ve adamın adamcık olduğunu anlarsın sonra toplumsal baskıdan o an boşanamazsın ve devam edersin ettiği yere kadar ama etmez biter, elinde çocuğunla kalmışsındır ve ne yaparsın biliyor musun?

Canını dişine takarsın,sosyal hayatını bile unutursun evladına her annenin baktığından iki katı bakmak için özen gösterirsin, hele bin de arkanda dağ gibi ailen varsa değme keyfine…Sosyal, huzurlu, mutlu bir evlat yetiştirmeye çalışırsın yalnız bir anne olarak…

Senin ailen çok mutluydu sen gayet sağlıklı! Yetişmişsin tebrik ederim!

Ölüm döşeğinde bir kadıncağıza acımadan düğün dernek yaptın! Sonradan hakaretler döşediğin o adamdan çocuk yapsaydın ne olacaktı? Yanlışlıkla oldu diyelim,istemeden…Ne yapacaktın? Merak etme benim oğlum önce VİCDANLI olacak,ayakları yere basan, kadına değer veren, belki bu çıkan saçma salak haberlerle daha da güçlü bir evlat yetiştireceğim rahat ol sen! Annem bana kendini adamış diyecek! Rahat ol sen! Senin gibi kadınlar hakkında ucuz düşünen biri çevresine bakmadığı için göremez!

Ben her gün böyle telefonlar alıp, yayına bağlıyorum psikologlarla konuşturuyorum, benim kadar şanslı olmayan kadınları.

Çocuklarını ellerinden almakla, yurtlara vermekle tehdit eden, kapı önüne konan, kadınlara hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulayan babacıklar var ve benim kadar şanslı olmayan çaresiz anneler!

Bu annelere bi de kafesçi, adam istemedi sen çocuğu yaptın gibi anca senin gibi sığ düşünceli insanlar tarafından iftiraya uğruyorlar!

Sana göre kafeslenecek erkek kimdir? Zengin, karakterli, hayatı boyunca sana bakacak vs değil mi? (Senin gibiler bunu anca düşünür) Bunların hiçbiri yoktu benim evliliğimde!

Benim hatam yanlış bir seçim oldu, avukatıma mesajlar döşeyen sonra ona yalancı diyen, şuan adımın bile yan yana yazılmasından nefret ettiğim yanlış bir seçim ve kafeslenen ben oldum birçok yanlış seçim yapıp kafeslenen anne gibi.”

Ayşe Özyılmazel’den Ece Erken’in yazdıklarına yanıt var

Ece Erken, yaşadıklarıyla ilgili bir yazı kaleme alan Ayşe Özyılmazel'e sert sözlerle yüklendi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında paylaştığı bu yazıda eski Serkan Uçar için de "Kafeslenen ben oldum. Adımın bile yan yana yazılmasından nefret ettiğim bir seçim" ifadelerini kullandı.

AYŞE ÖZYILMAZEL’İN YANITI KISA OLDU

Ece Erken, Ayşe Özyılmazel’in köşe yazısındaki ifadeler sonrasında hesabından dikkat çekici satırlar paylaşmış ve Özyılmazel’e ciddi göndermelerde bulunmuştu. Ayşe Özyılmazel de Ece Erken’in hakkında yazdıklarına sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla yanıt vermeyi tercih etti: