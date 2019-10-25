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ECE ERKEN'DEN ŞEYMA SUBAŞI'NA AĞIR SÖZLER!

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ECE ERKEN'DEN ŞEYMA SUBAŞI'NA AĞIR SÖZLER!
Ünlü sunucu Ece Erken, Beyaz TV'de moderatörlüğünü üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programında Şeyma Subaşı hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya dün katıldığı canlı yayın esnasında mesaj attı, gündem alt üst oldu. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajın ardından Ilıcalı canlı yayında ne yapacağını bilemedi.

Konuyu "Söylemezsem Olmaz" programında değerlendiren Ece Erken "Ben güçlü kadın seviyorum. Bir erkeğe bağlı olmayan kadın seviyorum. Boşanmış artık... Deli gibi nafaka alıyor... Sevgili yapmış... Sevgilisiyle çıplaklığa varan boy boy fotoğraflar paylaşıyor bir yandan da eski eşle sürekli muhabbeti. Belki de canlı yayında olduğunu bildiği Acun'un rezil olması için yollanan bir mesaj. O mesajda çocuğun okul masrafı yok. Senin Miami otelin var... Artık bu kadar da dilenciliğe düşmemeli bu durum. Biz kadınları rezil eden kadınların ortada olmamasını rica edeceğim. Bizim çalışmamız, kuvvetli olmamız ve erkeğin eline bakmamamız gerekiyor... Acun'un parası senin değil Melisa'nın parası. Güçlü kadın olun. Çalışın, ekmeğinizi kazanın. Bir erkekten Miami'deki otel paramı öde diyecek akdar ezilmeyin, düşmeyin, rezil olmayın..." diyerek Şeyma Subaşı'na çok sert çıktı.

 

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