ECE ERKEN'DEN KONUŞULACAK CAN YAMAN YORUMU!

Yakışıklı Oyuncu Can Yaman, İtalya'nın başkenti Roma'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzdiham yaratan Yaman'a İtalyan polisi güvenlik koridoru oluşturarak yardımcı oldu.

Sunucu Ece Erken hafta sonu Can Yaman ile havalimanında karşılaştıklarını anlatırken "Söylemezsem Olmaz" canlı yayınında şu konuşulacak ifadelerde bulundu:

"Can Yaman ile havalimanında karşılaştık. 4 erkek bir yere gidiyorlar. Demek ki Roma'ya gidiyorlarmış. Bir kişi fotoğraf çektirmedi. Vallahi billahi benim gördüğüm zaman bir kişi yanında yoktu.

Kıbrıs'a uçacaktık. Kendi kendime 'Herhalde izdiham olacak' dedim. Kalabalığı bekledim. Bir gelsinler, üstünü yırtsınlar falan bekledim ki yayında rahat rahat anlatayım. Ama ne gelen var ne giden... Sonra Roma'ya iniyor böyle bir izdiham..."