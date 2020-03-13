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Ece Erken O Görüntü Sonrası İstifa Etti!

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Ece Erken O Görüntü Sonrası İstifa Etti!
Geçtiğimiz haftalarda sunucu Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündem olmuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, dün sosyal medya hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyurarak bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığını iddia etti. Yaşanan bu olayın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya ve kanal yönetimi bu olaya büyük bir tepki gösterdi. Kanal yetkilileri Ece Erken’i arayarak bugün istifa etmesini istedi. Bunun üzerine sunucu Erken, istifasını verdi. Sunuculuğunu üstlendiği programda alt yazı ile Ece Erken’in istifa ettiği yazıldı.

ECE’NİN SEVGİLİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Ece Erken'in evli sevgilisi Beyaz TV'ye telefonla bağlandı ve ‘ilişkinin arkasındayım pişman değilim’ dedi.  Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, telefonla bağlandığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“BİR HATA VARSA SUÇLU BENİM”

“Pişman değilim, bu ilişkinin arkasındayım. Arabalar benim, çocukça bir öfkeyle arabalara zarar vermiş şikayetçi değilim. Bir hata varsa suçlu benim, ortada çocuklar var artık bu ilişkiyi konuşanlar karşısında beni bulur. İnsan gönlüne hakim olamıyor. Ben yakalanmadım, bu ilişkiyi zaten muhattaplarına bildirdim.”

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