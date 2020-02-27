Ece Erken Evli Sevgilisi Hakkında Açıklama Yaptı

Ece Erken, sunuculuk yaptığı programda evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu söylemişti. Ece Erken'in bu itirafından sonra sosyal medyada çok falza eleştirildi. O eleştirileri cevabı ise '' Boşanmaya çalışan biriyle

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu söylemişti. Bu itirafrı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ece Erken '' Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz.'' diyerek açıklama yaptı.

Yeni ilişkisiyle gündeme gelen avukat Mahmutyazıcıoğlu ''Evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur'' deiyerek açıkladı.

Ece Erken bufün Söylemezsem Olmaz programında bir açıklama daha yaptı. ''Evli biriyle değil, boşanmaya çalışan biriyle beraberim. Evliliği kurtarmak için çocuk yapmışlar ama olmamış. Bir dava 1 yıl da sürebilir, 10 yıl mı bekleyeyim? Aşkın cezası olmaz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Makyaj yapan erkek ve tapeleri olan bir kadın beni yargılıyor. Herkes kendine baksın.'' dedi.