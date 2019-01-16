Ece erken devlet büyüklerine çağrıda bulundu

Ece Erken ve Şarkıcı Demet Akalın arasın'daki polemik sürüyor Ece Erken'e susturma kararı aldıran Demet Akalın'a tepki gösteren Erken devlet büyüklerine seslendi.

Ece Erken canlı yayında zehir zemberek açıklamalarda bulunarak, "Beni yıllardır tanıyorsunuz, ben özel hayatımla ilgili gereken zamanda konuşurum biliyorsunuz. Ama bu gün en şeffaf halimle konuşacağım en saf halimle konuşacağım. 40 yaşındayım bir tane evladım var 3,5 yaşında. Maalesef Uçar olan bir biyolojik babası var. Serkan Uçar oğluma babalık yapmıyor. Şu anda ben Serkan Uçar, annesi Halime Uçar ve elti Güldeniz Uçar ile mahkemeliğim." demişti.

Neden mahkemelik olduğunu anlatan Erken, "Öfke kontrolü olmayan çocuğumun babası Serkan Uçar, Eylem'i evinde yatılı olarak istiyor. Daha önce Güldeniz Uçar (elti) ve Serkan Uçar başka magazin programlarında yazışmalarını görmüşsünüzdür benden ne kadar nefret ettiklerini. Ben çocuğumu bu ailede yatılı kalmasını istemiyorum. Eğer mahkeme böyle bir karar verirse başımın üstüne. Ama çocuğumu Uçar ailesiyle sadece uzmanlar gözetiminde görüştürmek istiyorum. Sadece bir nafaka var nafakayı da 3 ayda bir alıyorum. Serkan Uçar nafakayı da çok gördü nafaka indirimine gitti o davada devam ediyor." sözleriyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Demet Akalın'ın 2 ay önce sabahın 8'inde cep telefonuna mesaj attığını ifade eden Ece Erken, "Demet Akalın bana mesaj atarak Güldeniz Uçar (Ece Erken'in eltisi, Serkan Uçar'ın abisinin eşi) ile ilgili 'Bu aile senden ne istiyor. Yüze yakın bir çok sahte hesap açmış bir çok magazin sitesinde seninle ilgili hakaretler ediyor'" demişti. Ece Erken ayrıca Demet Akalın'ın bu ailenin başka bir aileyi dolandırdığını mesajlarında söylediğini aktarmıştı ve ilk defa duyduğum olay değil diye de sözlerine eklemiş, Demet Akalın ile yaptığı mesajlaşmayı canlı yayında paylaşınca olayların rengi değişmişti.

Demet Akalın Söylemezsem Olmaz moderatörü Ece Erken’e 1 ay konuşmama kararı aldırınca, Erken’den karşı atak gecikmedi.

Demet Akalın’a konuşmama kararı aldıran Ece Erken bugün “Söylemezsem Olmaz” canlı yayınında yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Erken, “Devlet büyüklerine sesleniyorum. Gerçek koruma kararı şiddet mağdurlarına aldırılsın sadece” dedi.