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Ece Erken bikinili fotoğrafını paylaştı

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Ece Erken bikinili fotoğrafını paylaştı
Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında bikinili pozunu sansürlediği yorumlarına ilginç bir cevap verdi.

Ece Erken'in bikinisiyle paylaştığı bir tatil fotoğrafında kendisini bulanıklaştırarak filtre etmesi olay olmuştu. Sosyal medyada 'Kendisini sansürledi' yorumlarına bu defa Ece Erken'den ilginç bir yanıt geldi.

'DENİZE BİKİNİYLE GİRİYORUM'
Oğluyla birlikte tatilde olan Ece Erken, son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucu bikinili fotoğrafını 'İstediğim fotoğrafı sansürler istediğimi koyarım. Düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmalar. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum' notuyla paylaştı.

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İŞTE SANSÜR YORUMLARI ALAN FOTOĞRAF

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