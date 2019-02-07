  • BIST 102.226
  • Altın 221,383
  • Dolar 5,2577
  • Euro 5,9650
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Ece el hareketiyle annesini kızdırdı

»
Ece el hareketiyle annesini kızdırdı
Şarkıcı Ece Seçkin sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi.Ece Seçkin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla annesinin tepkisini çekti.

Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına ''El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim'' notunu düştü.--13268093.jpegBunu gören şarkıcı annesinin yorumunu Instastory'den paylaştı ve üzerine de ''Anneme kim öğretti Instagramı? Facebook'ta takılıyordu kendi halinde ne güzel'' yazdı.

--13268091.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazal kaya'nın mutlu günü07 Şubat 2019 Perşembe 00:36
  • New York hazırlığı07 Şubat 2019 Perşembe 00:16
  • Makyasızda güzelim06 Şubat 2019 Çarşamba 17:42
  • Hazal Kaya evleniyor06 Şubat 2019 Çarşamba 17:24
  • Daha başlamamış gibi06 Şubat 2019 Çarşamba 15:48
  • Dünyaca ünlü model gönlünü Türk iş adamına kaptırdı06 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  • Dilan sevgilisi'nin babasıyla tanıştı06 Şubat 2019 Çarşamba 13:45
  • Neymar Türk kızıyla sevgili mi?06 Şubat 2019 Çarşamba 13:33
  • Ebru dayanamadı hamililek iddialarına yanıt verdi06 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
  • Cansu yüksekten uçtu bölüm başına bakın ne kadar talep etti06 Şubat 2019 Çarşamba 10:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim