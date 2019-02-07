Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına ''El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim'' notunu düştü.Bunu gören şarkıcı annesinin yorumunu Instastory'den paylaştı ve üzerine de ''Anneme kim öğretti Instagramı? Facebook'ta takılıyordu kendi halinde ne güzel'' yazdı.
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Ece el hareketiyle annesini kızdırdı
Şarkıcı Ece Seçkin sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi.Ece Seçkin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla annesinin tepkisini çekti.
Etiketler: ece seçkin, paylaşım, el hareketi, tepki
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