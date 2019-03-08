Ebru'nun artık yüzü gülüyor

Eşi'nin ceza evine girdikten sonra çocuğuyla birlikte hayatına devam eden Ebru Gündeş'in son günlerde yüzü gülmeye başladı.

Yönetmenliğini Gülşen Aybaba’nın yaptığı klibin çekimleri İtalyan Konsolosluğu’ndan alınan izinle Venedik Sarayı’nda gerçekleştirildi. 35 kişilik bir ekibin çalıştığı klipte Gündeş sade ve doğal görüntülerle ekrana yansıdı. Klip tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.