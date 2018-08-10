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Ebru Yaşar'a romantik doğum günü!

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Ebru Yaşar'a romantik doğum günü!
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme Les Ottomans Otel’de kutladı.

İş insanı eşi Necat Gülseven’in organize ettiği sürpriz doğum günü partisi için otelin iskele kısmı kapatıldı. Çiftin yakın dostlarının katıldığı doğum gününde tüm masalar sanatçının sevdiği mum ve çiçekler ile komple süslendi. 

Boğaza karşı yapılan doğum gününde özel olarak hazırlanan eşi, kendisi ve çocuklarının resimlerinin olduğu 4 katlı pastayı kesen Yaşar, dilek tuttuktan sonra eşi Necat Gülseven’e sarılarak teşekkür etti. 

Yaşar eşinin doğum günü hediyesini açıklamazken “Onun varlığı en büyük hediyem” dedi. 

 

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