Ebru Yaşar'a niyet Caner Erkin'e kısmet!

Caner Erkin, Ebru Yaşar'ın beğendiği evin sahibi oldu. Erkin, Yaşar’ın doğum nedeniyle alamadığı villayı 3 milyon 600 bin dolara satın aldı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin’den ikiz bebeklerini kucaklarına alan Ebru Yaşar-Necat Gülseven çiftine sürpriz hamle... Şükran Ovalı’yla evli olan Caner Erkin, Acarkent’ten kendilerine bir villa baktı. Beğendikleri villayı satın almak isteyenler arasında Ebru Yaşar ile Necat Gülseven ikilisi de vardı.

Ancak satış işlemleri esnasında Ebru Yaşar’ın doğum yapması nedeniyle Gülseven çifti, bu evi alamadı.

Bu durumu fırsata çeviren Caner Erkin soluğu emlakçıda aldı. Şükran Ovalı ile evlendikten sonra bir süredir oturacakları evi arayan Erkin, önceki gün satış işlemlerini yaptı.

3 milyon 600 bin dolara villa

Erkin 3 milyon 600 bin doları gözden çıkararak Acarkent’te bulunan 3 katlı bahçesi olan villayı satın aldı.

Bu durum karşısında bir hayli heyecanlı olan Erkin çifti ise evlerini dekorasyonunu yurtdışından yapacak.

Çift, villayı Şükran Ovalı’nın zevkine göre dekore edecek ve çalışmalar bitene kadar Baltalimanı’nda oturacak.