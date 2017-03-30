Ebru Yaşar ve eşi Diyarbakır’a okul yaptırıyor

Önceki ay ikizlerini kucağına alan Ebru Yaşar ile Necat Gülseven, örnek bir davranışta bulunarak Diyarbakır’ın Bismil İlçesi'nde okul yaptırıyor.

Gülseven’in memleketi olan Diyarbakır’ın Bismil İlçesi'ne vefa borcunu ödemek için bu kararı alan Gülseven çifti, okula Ebru Yaşar Gülseven ismi verileceğini kaydetti.

Eşinin adını ölümsüzleştiriyor

Bismil'de yapılması planlanan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim Okulu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten iş adamı Gülseven, 3 ay içerisinde yer tahsisinin yapılarak inşaata başlanacağını söyledi.

Gülseven, "Modern bir okul yaptıracağız. Okulu bitirdikten sonra devlete bağışlayacağız” diye konuştu.