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EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!

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EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!
Ebru Yaşar’ın “Alev Alev” adlı yeni cover’ı bugün yayınlandı. Eserin telif hakkı, aranjesi ve klip çekimi, toplamda 260 bin liraya mal oldu.

Ebru Yaşar, Feridun Düzağaç’ın fenomen parçası ‘Alev Alev’i, kendi yorumuyla seslendirdi.

Feridun Düzağaç’ın sevilen hit’lerinden “Alev Alev”i Mustafa Ceceli’nin yeni düzenlemesiyle okuyan Yaşar, çalışmayı bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.

Ebru Yaşar bu kez,  düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı ‘Alev Alev’ le   sevenlerinin karşısına çıktı.  

BİLİM KURGU TADINDA

Şarkıyı okuyabilmek için söz ve müziğinde imzası bulunan Düzağaç'a 130 bin, aranjesi için 80 bin lira ödeyen Yaşar, klip için de masraftan kaçınmadı. Hasan Kuyucu'nun yönettiği klip de Yaşar'a 50 bin liraya mal oldu.

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