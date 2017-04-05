Ebru Şallı'yı incelten karışım!

Sosyal medyada sağlıklı yaşamla ilgili sık sık tarifler paylaşan Ebru Şallı'dan zayıflama telaşına girenlerin işine yarayacak bir karışım geldi.

Kişilere 21 günde ödem attırıp ince bir görüntüye kavuşturacak tarife ilgi büyük oldu.

Bazı takipçiler de pilates sayesinde yıllardır formunu koruyan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Şallı'nın bu tarifini diline doladı.

Kimileri "Keramet ne sporda ne de diyette en iyisi istediğini ye. Ne de olsa ödem attıran suyumuz var" diyerek Şallı'ya takıldı.

MALZEMESİ

1 litre su

1 misket limon (lime)

1 pembe greyfurt

6-8 dal maydonoz

2 yemek kaşığı elma sirkesi

TARİFİ

Tüm malzemeleri suyun içine doğrayın. 45 dakika beklettikten sonra gün boyu için...