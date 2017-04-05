Ebru Şallı'yı incelten karışım!

Kişilere 21 günde ödem attırıp ince bir görüntüye kavuşturacak tarife ilgi büyük oldu.
Bazı takipçiler de pilates sayesinde yıllardır formunu koruyan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Şallı'nın bu tarifini diline doladı.
Kimileri "Keramet ne sporda ne de diyette en iyisi istediğini ye. Ne de olsa ödem attıran suyumuz var" diyerek Şallı'ya takıldı.
MALZEMESİ
1 litre su
1 misket limon (lime)
1 pembe greyfurt
6-8 dal maydonoz
2 yemek kaşığı elma sirkesi
TARİFİ
Tüm malzemeleri suyun içine doğrayın. 45 dakika beklettikten sonra gün boyu için...