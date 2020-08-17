Ebru Şallı'nın fotoğrafı olay oldu

Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuşan Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim.

Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti."

OĞLUMUN VASYETİYDİ Ebru Sallı benzer bir pozu geçen ay da sayfasında paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver’ demişti.

Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda”