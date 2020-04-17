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Ebru Şallı'nın Acı Günü

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Ebru Şallı'nın Acı Günü
Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 8 yaşındaki Pars, kansere yenik düştü.

Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (Hürriyet / İsmail Bayrak)

"ELEŞTİRİLER UMURUMDA DEĞİL"
Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, “Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars” demişti.

Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:
"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

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