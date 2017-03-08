Ebru Şallı'dan Sinan Akçıl'a 42 cevapsız arama!

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, Ebru Şallı ile sevgili oldukları döneme ait tüm bilinmeyenleri anlattı.

Sevgili olmadan önce aralarında Playstation anlaşması yaptıklarını dile getiren Akçıl, “Sevgili olmadan önce oyun oynamama karışmaması için kuralarımı önceden maddeler halinde sıralayıp sözleşme hazırladım” dedi.

Ünlü şarkıcı maddelerini şu şekilde sıraladı: "Maddi ve manevi olarak yanında olurum. Ruhunu müzikle, şarkılarla beslerim. Playstation oynarken telefonu açmam ve oyun saatlerime karıştırtmam."

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Uyumadan önce beynimi boşaltmak için tartışma programı dinlerim. Televizyon sabaha kadar açık kalır.”

Ebru Şallı'nın da bu şartları kabul ettiğini dile getiren Sinan Akçıl, bir keresinde kendisini 42 kere aramasına rağmen konsol oyunu oynadığından dolayı cevap vermediğini de sözlerine ekledi.