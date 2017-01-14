Magazin gazetecileriyle de kısa bir sohbet gerçekleştiren Ebru Şallı soruları yanıtladı.Ebru Şallı özel hayatıyla ilgili sorular sorulunca "Aşk hayatını hiç konuşmayalım, burada daha ciddi konular var" diyerek geçiştirmek istedi.Fakat gazeteciler "Sevgiliniz var mı?" şeklinde sorular sorunca "Sürekli sevgililerimi soruyorsunuz, iki aşk arasında kaldım" diyerek kahkahayı bastı.
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EBRU ŞALLI'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!
Ebru Şallı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin düzenlediğ gecceye katılarak derneğe destek oldu.
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