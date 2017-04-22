  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÇukurlarına gömüldüler!

Ebru Şallı'dan müstehcen (çıplak) fotoğraf açıklaması!

»
Ebru Şallı'dan müstehcen (çıplak) fotoğraf açıklaması!
Bugün Ebru Şallı'nın sosyal medyasından paylaşıldığı iddia edilen bazı fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Şallı adına bir açıklama yapan menajeri görüntülerdeki kişinin Ebru Şallı olmadığı söyledi.

Bugün Ebru Şallı'nın sosyal medyasından paylaşıldığı iddia edilen bazı fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Şallı adına bir açıklama yapan menajeri görüntülerdeki kişinin Ebru Şallı olmadığı söyledi.

İşte o açıklama:

Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz..

işte o fotoğraf;

ebru.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan Deniz'den Burak Özçivit'i kızdıracak hamle21 Nisan 2017 Cuma 12:58
  • Caner Erkin’den Ovalı’ya jest!21 Nisan 2017 Cuma 12:57
  • Şükran Ovalı kedileri sahipsiz bırakmadı21 Nisan 2017 Cuma 12:49
  • Ünlü oyuncudan sokakta pes dedirten davranış!21 Nisan 2017 Cuma 12:31
  • Ali Atay hakkında dava açıldı21 Nisan 2017 Cuma 12:25
  • Murat Boz ve Aslı Enver'i şaşırtan tepki21 Nisan 2017 Cuma 12:19
  • Serdar Ortaç’tan tepki çeken Erdoğan ve Atatürk açıklaması21 Nisan 2017 Cuma 12:01
  • Didem Soydan klozetten paylaşımda bulundu!21 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Lindsay Lohan haşemayı attı, sütyeni taktı!21 Nisan 2017 Cuma 11:06
  • Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evleniyor mu?20 Nisan 2017 Perşembe 14:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim