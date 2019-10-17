EBRU ŞALLI KOCASI UĞUR AKKUŞ’LA CİLT BAKIMINDA

İki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile 26 Eylül'de evlenen Ebru Şallı kocasıyla birlikte gittiği cilt bakımından fotoğraf paylaştı.

Mankenliği bıraktıktan sonra Pilates ile ilgilenmeye başlayan ve bu konuda DVD’ler bile çıkaran Ebru Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden sağlıklı yaşama dair paylaşımlar yapıyor. Instagram hesabını daha çok kendi tasarımı olan kıyafetleri tanıtmak ve sağlıklı yemek tarifleri vermek için kullanan Şallı bu defa eşiyle birlikte çekilmiş bir kareyi paylaştı.

EVLENDİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIM

Evliliğinin birinci ayına ilerleyen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la birlikte bundan yedi gün önce İstanbul Ataköy’deki Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ni (TOFD) ziyaret etmiş ve burada basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. Ancak çiftin evlilik sonrası ilk samimi paylaşımı yine Ebru Şallı’dan geldi. Cildine önem gösteren Şallı gittikleri bir cilt bakım merkezinde çektiği selfieyi paylaştı ve üzerine şu satırları yazdı: “Gece cilt bakımına itinayla götürülür”