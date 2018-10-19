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Ebru Şallı: 'Kıskanç erkeği sevmem'

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Ebru Şallı: 'Kıskanç erkeği sevmem'
Ebru Şallı, kıskanç erkeği sevmediğini belirtirken şimdiki sevgilisinin de kendisini kıskanmadığını söyledi.

Sevgilisi o günlerde evliydi. Geçen mayısta boşandı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş kısa süre sonra nişan yüzüklerini taktı.

Ebru Şallı, “Instagram’daki takipçileriniz arasında binlerce erkek de var. Sevgiliniz sizi kıskanmıyor mu?” sorusuna “Hayır, henüz hiç kıskançlık yapmadı. Bana saygısı ve güveni sonsuz” yanıtını verdi.

KANAL D'DE PROGRAM

Kanal D’de pilates programına da başlayacağını söyleyen Ebru Şallı, “Sloganımız belli; ‘Al Nefes Ver Nefes’. Kasımın ikinci haftasından itibaren her sabah ekranda kadınlarla birlikte püf püf yapacağız” dedi.

Kısa süre önce ticarete atılan, Riyad, Dubai ve Abu Dabi’de mağaza açacak olan Ebru Şallı, “Bana Arap dünyasında ‘Egzersiz yapan kız’ diyorlar. Ülkemi en iyi şekilde tanıtacağım” dedi.

 

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