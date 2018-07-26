Ebru Şallı isyan etti: 'Bacaklarım kaslı'

Instagram'dan yaptığı paylaşımlara photoshop yaptığı konuşulan Ebru Şallı bu konuyla ilgili konuştu.

Tatilden dönen Ebru Şallı geçtiğimiz gün İstanbul'da objektiflere yansıdı. İşleri dolayısıyla tatili yarım bıraktığını söyleyen Şallı daha sonra ikinci bir tatile daha çıkabileceğini belirtti.

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara photoshop yaptığı yönünde haberlerle gündeme gelen Şallı'ya muhabirler bu konuyu da sordu. Bacaklarını işaret eden Ebru Şallı, "bacaklarım kaslıdır, kilolu değil" dedi.

Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde bikinili bir pozunu Instagram'a yüklenmişti ve basenlerine photoshop yaptığı ortaya çıkmıştı.