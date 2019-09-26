EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ

Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile evlendi

Ebru Şallı, iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile dün gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 26 Eylül Perşembe günü Çırağan Sarayı’nda, aile büyüklerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir nikah töreni ve nikah törenini takip eden bir yemek davetiyle dünyaevine girdi.

Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken, Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.