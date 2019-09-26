Sacitaslan.com'un haberine göre; Bir süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Uğur Akkuş'la mutlu bir başlangıca ilk adım atacak olan Şallı, bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak nikah töreniyle dünya evine girecek.
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EBRU ŞALLI BU AKŞAM EVLENİYOR!
Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile evleniyor.
Etiketler: Ebru Şallı, Sunucu, Manken, Evleniyor, Sevgilisi, Uğur Akkuş
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- 16:44 - ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!
- 16:33 - EBRU ŞALLI BU AKŞAM EVLENİYOR!
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- 19:43 - CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
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- 17:01 - YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
- 16:53 - İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
- 16:43 - JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!
- 16:34 - GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!
- 16:29 - MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!
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