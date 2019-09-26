EBRU ŞALLI BU AKŞAM EVLENİYOR!

Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile evleniyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Bir süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Uğur Akkuş'la mutlu bir başlangıca ilk adım atacak olan Şallı, bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak nikah töreniyle dünya evine girecek.