Ebru Şallı bodrumda aşka geldi!

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

Issız koyda romantizm

Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor.

Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.

Merdiven üstüne düştü

Ünlü manken, yata dönüşte ise ciddi bir kaza atlattı. Akkuş’un yata çıkmasından sonra uzandığı metal merdiven yerinden çıkıp Ebru Şallı’nın üzerine düştü. Yaralanmaktan son anda kurtulan Şallı, Akkuş’un talimatıyla getirilen yeni merdiven yardımıyla yata çıkmayı başardı.