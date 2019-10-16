EBRU ŞAHİN'İN BALKON POZLARI OLAY OLDU!

Ebru Şahin'in Cannes'da kaldığı otelin balkonunda verdiği pozlar olay oldu.

Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açan MİPCOM Fuarı'nda son dönemin parlayan yıldızı Ebru Şahin, kırmızı halı seremonisinde güzelliğiyle göz kamaştırdı. İki gün boyunca dünyanın en prestijli televizyon fuarı kapsamında bir çok etkinliğe katılacak olan Şahin, kaldığı otelin balkonunda verdiği pozları Instagram'a yükledi. Güzel oyuncunun bu pozları 270 binden fazla beğeni aldı.