İşte Ebru Polat’ın cesur paylaşımı:
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EBRU POLAT'TAN CESUR PAYLAŞIM!
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, rapçi Ezhel'in yeni çıkardığı 'Aya' isimli son parçasında dans etti. Polat, kıvrak figürler sergilediği videosunu, Instagram'da takipçileriyle paylaştı
Etiketler: Ebru Polat, sosyal medya, ifşa, cesur paylaşım
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- 12:47 - SEDA SAYAN İLE ALEYNA TİLKİ KURTLARINI DÖKTÜ!
- 12:33 - EBRU POLAT'TAN CESUR PAYLAŞIM!
- 12:15 - HADİSE'NİN KONSERİNE DAMGA VURAN ANLAR!
- 11:56 - DEMET AKALIN VE OKAN KURT’TAN SEKİZİNCİ YIL KUTLAMASI!
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- 11:08 - TERÖRİSTLERİN CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ: ABD’NİN HAVAN TOPLARI ORTAYA ÇIKTI!
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- 10:33 - MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!
- 10:08 - KAPADOKYA İÇİN İPTAL DAVASI!
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- 11:12 - CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!
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