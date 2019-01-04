Ebru neye tepki verdi

Son günlerde Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan şarkıcı, instagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.Instagram'da gülümseyen bir fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Bu ara sadece gülüyorum. Siz de deneyin" notunu yazdı.
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Şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemde hakkında çıkan 'hamile' iddialarına yanıt verdi.
Etiketler: ebru gündeş, hamile, ABD
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