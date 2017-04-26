Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyor

Seren Serengil, yakın arkadaşı Ebru Şallı'nın çıplak fotoğrafının gerçek olması halinde nasıl bir tepki koyacağını açıkladı.

Geride bıraktığımız hafta sonu internette kısa zamanda yayılan ve Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları sürüyor. Üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen popülerliğini yitirmeyen konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Şallı, dün konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdu.

Şallı cephesi konuya böylesine mesafeli yaklaşırken yakın arkadaşı Seren Serengil ise sunuculuk da yaptığı Duymayan Kalmasın programında neredeyse hergün sağlığı pahasına Ebru Şallı’yı savunuyor.

Partneri Cengiz Semercioğlu’nun ısrarlı bir şekilde ‘Bu Ebru Şallı’nın fotoğrafı; telefonu tutuşundan, fonda görünen detaylara kadar her şey aynı’ demesine rağmen Serengil ısrarla fotoğrafın Şallı’ya ait olmadığını ve bu gerçeğin kısa bir süre içinde ortaya çıkacağını söylüyor.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Seren Serengil, yakın arkadaşı Ebru Şallı’yı savunma pahasına ‘O yanımda giyinip soyunur, göğüslerini biliyorum fotoğraftakine benzemiyor hatta uçları bile farklı’ şeklinde detaylar vermeyi sürdürse de Şallı’nın sert bir şekilde iddiaları yalanlamamış olması Semercioğlu’nun elini güçlendirdi.

Cengiz Semercioğlu, bugün yayınlanan programda Seren Serengil’in aşırı bir savunma hali içinde olmasından dolayı töhmet altında kalacağını söyleyerek ‘Peki o fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?’ sorusunu yöneltti. Serengil’in bu soruya yanıtıysa: ‘Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarsa Ebru Şallı’yla olan arkadaşlığım biter’ oldu.