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Ebru Gündeş'in sağlık durumu kötü!

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Ebru Gündeş'in sağlık durumu kötü!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Amerika'dan dönüşten sonra çok aşırı derecede akciğerlerini üşüten, yatak döşek yatıyor.

Hastaneye gitmeyen Ünlü oyuncu, Özel bir hastanenin ünlü iki doktoruyla evde müdahele ediliyor. Sabah, akşam serum takılan ünlü sanatçı doktor kontrolünde hastane değil evde ikamet ediyor. Bu arada ünlü sanatçı bütün programlarını iptal ederek, evinde tedavi oluyor.

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