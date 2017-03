Ebru Gündeş'in albümünde rötar var

Ebru Gündeş, nisan ayında çıkarmayı planladığı albümünü ekim ayına ertelemek zorunda kaldı.

Güzel solist, Antalya Sueno Otel’de 20 konser, Kıbrıs’ta 8 konser ve 5 düğün için şimdiden anlaşmalara imza atmış. Belli ki, bu zor günleri, konserlerine dur durak demeden devam ederek ve sahneleri hiç bırakmayarak atlatıyor. Her sahnesi dolu olan ve canlı performansıyla hem göze hem kulağa hitap eden güzel sanatçının, bütün yazı dolu geçirmesi de Gündeş’in farkını gösteriyor. Albümü bekleyen hayranları da artık ekim ayına kadar sabredecek. Bu arada sanatçının 8 parçası da hazır…

SİBEL CAN’IN LONDRA DİYETİ

Sibel Can, ilk fırsatta soluğu Londra’da alıyor. ‘O Ses Türkiye’ çekimleri de sona erdiğine göre sanatçı sahne programları dışında Londra’da eğitimine devam eden kızı Melisa ile hasret giderecek. Çocuklarının eğitimine önem veren sanatçının oğlu Engin Can Ural da Miami’de üniversite eğitimini tamamladı. Ancak 2 yıl daha Miami’de yaşayacak. Bu gidip gelişler Sibel Can’a belli ki iyi geliyor. Her sene bir Sibel diyeti mutlaka duyulur ama bu sefer gerçekten işe yaramışa benziyor. Can, Londra’da kızıyla uzun ve düzenli yürüyüşler yaparak kilo vermeye başladı ama esas kendisine 7 kilo verdiren mucize formül “Balkabağı çorbası”. Sanatçı bu kış çorbasıyla tüm kilolarından kurtulduğunu yakın çevresine anlatıyormuş.

Hadise şeytanın bacağını kırdı

‘O Ses Türkiye’nin finalinde tam bir ‘Hadise’ yaşandı. 6 sezondur takımından şampiyon çıkaramayan Hadise, bu yıl şeytanın bacağını kırdı. Yarışmacısı Dodan bu yılın birincisi oldu. Hadise zaten gönüllerin şampiyonuydu ama bu sefer şampiyonluğu tescillenmiş oldu. Herhalde, herkes finalisti Dodan’dan çok Hadise’nin birinci olmasına sevinmiştir. Yıllardır hiçbir yarışmacısıyla finale gidemeyerek Acun Ilıcalı ve ekipteki arkadaşlarının diline dolanan Hadise, nihayet rahat bir nefes almıştır.

KLARNET VİRTÜÖZÜNDEN 100 BİN TL’LİK SİGORTA

Hem akademisyen hem de klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Göktürk’ün yeni sanat merkezi ‘Notisart’ın açılışını ‘Colours of the Masters” Ustaların Renkleri adlı sergiyle yaptı. Sergide birbirinden değerli dünyaca ünlü 17 ressamın eserleri bulunuyor. Hâl böyle olunca Serkan Çağrı, sanat galerisindeki tabloları 100 bin TL’ye sigortalamak zorunda kalıyor. Sergide Ahmet Yeşil, Ali Candaş, Alp Bartu, Bahri Genç, Bedri Baykam, Bubi Hayon, Devrim Erbil, Ekrem Kahraman, Ergin İnan ve Kadir Ablak gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.

EBRU YAŞAR’IN İKİZ BEBEKLERİ BEREKETLERİYLE GELDİ

2 yıl önce işadamı Necat Gülseven ile evlenen Ebru Yaşar’a ikiz bebekleri bereketli geldi. Doğum sonrası fazla kilolarından hızlı bir şekilde kurtulup, eski formuna kavuşan güzel sanatçıya iki önemli televizyon kanalından program yapması için teklif gelmiş. Sanatçıyı eğer karar verirse, yeni yayın dönemi eylülde öğlen kuşağında bir kadın programında görebiliriz. Format ve zamanlama doğru olur ise gündüz kuşağında yeni bir yüze ihtiyaç duyulduğu bu zamanda başarılı olmaması için hiçbir sebep yok.