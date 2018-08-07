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Ebru Gündeş eşinin izlerini siliyor!

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Ebru Gündeş eşinin izlerini siliyor!
Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab'ın evlenirken birbirlerine verdikleri "60 yılımızı beraber geçireceğiz" sözünün sembolü olan amblem, sanatçının Kanlıca'daki yalısının girişinden söküldü.

Beykoz Kanlıca'daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanatçı Ebru Gündeş, şu sıralar yalısını tekrar restore ettirme kararı aldı.

AYRILMAMA SÖZÜ OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Kanlıca'daki villalarının kapısındaki arma ilk zamanlar herkes tarafından merak edilmişti. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, armanın isminin '60 yıl' arması olduğunu açıklamıştı. Çift, her fırsatta birbirlerine verdikleri ayrılmama sözü olarak bu sembolü gösteriyordu. Armanın sırrı ise "Biz 60 yılımızı beraber geçireceğiz" sözü olduğu anlaşılmıştı.

BERABERLİKLERİNİN ARMASINI KALDIRDI

Ebru Gündeş şu sıralar evini tadilata soktu. Tadilat sırasında ise çiftin birbirlerine verdiği 60 yıl evli kalma sözünün sembolü olan armanın kapıda olmadığı görüldü.

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