Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor! İşte yeni evi...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, başka bir semte taşınacak.
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Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş, rotayı Kemerburgaz'a
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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, başka bir semte taşınacak.
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Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş, rotayı Kemerburgaz'a çevirdi.
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Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.