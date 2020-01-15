Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor! İşte yeni evi...

Şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca'da uzun yıllardır oturduğu ikiz yalısından taşınma kararı aldı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, başka bir semte taşınacak.

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Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş, rotayı Kemerburgaz'a