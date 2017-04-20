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Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!

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Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!
Ebru Destan “Dövme yaptıran kim varsa evliliği hüsranla bitti. Benim evliliğime de dövme uğursuzluk getirdi. Yaptırdığıma pişman oldum” dedi

5 yıllık eşi Mete Okay İnan ile boşanma sürecinde olan Ebru Destan, evliliğini simgeleyen parmağındaki ‘Love’ dövmesini sildirip sildirmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “O dövme artık  çocuklarımın simgesi olacak. Ama dövme yaptırdığıma pişman oldum. Dövme yaptıran herkesin evliliği bitiyor. Mesela Ebru Şallı eşinin baş harfini yaptırdı ve evliliği bitti. Dövme yaptıran ‘Evlilikleri çok güçlü, bunlar ayrılmaz’ dediğimiz kim varsa evlilikleri hüsranla bitti. Dövmenin uğursuzluk olduğuna inanıyorum. Allah’ın zoruna gidiyor herhalde. Yaptırmamak lazım.” 

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