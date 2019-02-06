Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şarkıcının son klibinde sürekli göbeğini tutması söylentileri yeniden alevlendirdi. Hatta sanatçının bebeğini Amerika'da eşi Reza Zarrab'ın yanında dünyaya getireceği konuşuldu. Gündeş, Amerika'ya gitmeyeceğini konser takvimini paylaşarak duyurdu ve "Biz buralardayız, bekleriz" notunu düştü.
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Ebru dayanamadı hamililek iddialarına yanıt verdi
Beş yıllık suskunluğunu ‘Aşık’ isimli yeni albümüyle bozan Ebru Gündeş ardı arkası kesilmeyen ‘hamile’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Etiketler: ebru gündeş, hamile, iddiaları, yanıt, konser
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- 01:05 - "Sorunlarımızın konuşularak çözüleceğine inanıyorum"
- 00:19 - Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun telefonuna bakmadı
- 00:03 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 00:01 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 00:00 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 18:42 - Demet Kavgadan bıktı
- 17:31 - Gökçe otopark kiraladı
- 17:17 - "Sen sus, patronun konuşsun"
- 17:06 - "En büyük hayalim anne olmak"
- 17:01 - Aras Bulut asker yolcusu
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