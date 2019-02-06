Ebru dayanamadı hamililek iddialarına yanıt verdi

Beş yıllık suskunluğunu ‘Aşık’ isimli yeni albümüyle bozan Ebru Gündeş ardı arkası kesilmeyen ‘hamile’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şarkıcının son klibinde sürekli göbeğini tutması söylentileri yeniden alevlendirdi. Hatta sanatçının bebeğini Amerika'da eşi Reza Zarrab'ın yanında dünyaya getireceği konuşuldu. Gündeş, Amerika'ya gitmeyeceğini konser takvimini paylaşarak duyurdu ve "Biz buralardayız, bekleriz" notunu düştü.