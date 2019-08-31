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E-SPOR GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR!

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E-SPOR GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR!
Türkiye'de e-spor büyük bir sektör haline gelirken, gençlerin seçtiği meslekler arasına da girmeyi başarıyor. Üniversitelerde bu alanla ilgili bölümler açılıyor. Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL arasında gelir elde edenler var.

SonDakika.com'un haberine göre; Türkiye'de e- spor gelişimini sürdürürken, gözde meslekler arasında da yerini alıyor. Üniversiteler e-sporla ilgili bölümler açıyor ve burs veriyor. E-spor, bilgisayar üzerinden oynanan çeşitli oyunların, profesyonel bazda düzenlenen lig ve turnuvalarda, lisanslı oyuncuların ve spor kulüplerinin katılımlarıyla ve yarışmalarıyla gerçekleşen spor dalı olarak tanımlanıyor. Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, dijital oyun piyasasında dünyada 18'inci sırada yer alan Türkiye'de 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı bulunduğunu belirterek, "Federasyonumuza lisanslı kulüp ve oyuncu sayısı çok hızlı şekilde artıyor. Bu büyüme artarak devam edecek. Federasyonumuza lisanslı 80 kulüp var" dedi.
Dünyada e-spor gelirlerinin yıldan yıla yüzde 38 oranında arttığı ve 2018'de oyun sektörünün hacminin 135 milyar dolara yükseldiği bilgisini de veren Özdemir, Türkiye'nin 850 milyon dolarlık oyun pazarı geliriyle dünyada 18'inci sırada yer aldığını, Türkiye'de online oyun gelir büyümesinin 2018 yılında yüzde 7,1 iken, 2019'da bu oranın yüzde 8,1'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

 

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