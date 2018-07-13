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Duymayan Kalmasın yayından mı kaldırıldı?

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Duymayan Kalmasın yayından mı kaldırıldı?
Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Star TV'de iki sezondur ekranlarda olan magazin programı Duymayan Kalmasın’ın yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırıldığını duyurdu.

Akay’ın 10 Temmuz 2018 tarihinde kendi internet sitesinde yayınlanan “Sabahları izlediğimiz magazin programları tarih mi oluyor” yazısı, sosyal medyada dikkat çekerken, Akay’dan gelen iki iddia ise magazin camiasına bomba gibi düştü. Onur Akay, ayrıca RTÜK tarafından büyük kanallara yazı gönderildiğini ve hafta içi sabah kuşağında yer alan magazin programlarının yayından kaldırılmasının istendiğini iddia etti.

İşte Akay’ın o yazısı: “Mesut Yar, Deniz Akkaya ve Seren Serengil ile 2016'da yayın hayatına başlamıştı. Mesut Yar o dönem magazin bana göre değilmiş diyerek programdan ayrılmış ve hemen arkasından Duymayan Kalmasın’a Deniz Akkaya da veda etmişti. Seren Serengil tek kalınca, programa moderatör olarak gazeteci Cengiz Semercioğlu gelmişti.

DUYMAYAN KALMASIN YAYINDAN KALDIRILDI!
Cengiz Semercioğlu'nun kardeşi Cem Semercioğlu'nun sahibi olduğu Joker Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği program Duymayan Kalmasın, yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırıldı. Çok önemli bir kaynaktan Star TV'nin yeni müdürünün kararı ile programın kaldırıldığı ise kulağıma gelen ilk sebep oldu.

Daha sonra kanal içinden yakın görüştüğüm birine durumu sorduğumda, RTÜK tarafından büyük kanallara yazı gönderildiğini ve hafta içi sabah kuşağında yer alan magazin programlarının yayından kaldırılmasının istendiği bilgisine ulaştım. İki neden biri yüzünden program yayından kaldırıldı ancak ikinci neden gerçekten doğru çıkarsa, artık büyük kanallarda sabahları izlediğimiz magazin programları tarih oluyor.”

 

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