  • BIST 1.154
  • Altın 478,670
  • Dolar 7,7800
  • Euro 9,1697
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu

»
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu
Son olarak bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Duygu Özaslan yeni pozlarıyla adeta meydan okudu.
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 1

Youtube'a çektiği videolarla ünlenen ve Instagram'ı sık kullanan isimlerin başında gelen Duygu Özaslan'dan özel bir çekim için kamera karşısına geçti.  

Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 2

PLAJDAKİ KIZDAN ESER YOK

Geçtiğimiz aylarda bir muhabirin tarafından çekilen sarı bikinili fotoğrafının ardından yeni paylaştığı fotoğraflar akıllarda soru işareti bıraktı. Özaslan, “Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık” notuyla iddialı pozlar paylaştı.  

Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 3

Paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni ve yorum alan Özaslan, sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 4 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 5 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 6 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 7 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 8
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 9
 
918
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 10 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 11 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 12
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 13
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 14
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 15 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 16
 
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 17
Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu - Sayfa 18
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler06 Ekim 2020 Salı 16:33
  • Simge Sağın'ın göğüs uçlarına yorum yağdı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:49
  • Ayşe Karaman’ın annesi: Cumhurbaşkanımız duysun, ülkede adaleti sağlayamıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
  • 'Fransız Askısı' yaptıran Seda Sayan'ın son hali...05 Ekim 2020 Pazartesi 18:41
  • Sıla böyle yatılmaz ki...05 Ekim 2020 Pazartesi 18:38
  • Yapımcı sevgilisinden ayrıldı Kerem Alışık ile ev tuttu05 Ekim 2020 Pazartesi 18:35
  • Harika'nın başına gelmeyen kalmadı05 Ekim 2020 Pazartesi 15:50
  • Hiç bir sey umurumda değil05 Ekim 2020 Pazartesi 15:42
  • Pelin Karahan: Bu şiddetten bıktım!04 Ekim 2020 Pazar 11:32
  • Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket04 Ekim 2020 Pazar 11:29
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim