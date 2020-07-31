Duygu Özaslan'dan sevgilisiyle ilk poz!

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen Youtuber Duygu Özaslan, yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilk kez fotoğrafını yayınladı

Duygu Özaslan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Çıkan iddialarından ardından çift, İzmir'in Urla kentinde el ele görüntülenmişti.



Belgelenen aşktan sonra da Özaslan, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz kareleri geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.

Duygu Özaslan, gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" paylaşımını yapmıştı.

Bir Twitter kullanıcısı durumu, "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şu an olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi.



Bu yoruma Twitter'da beğeni yağdı.

Duygu Özaslan daha sonra ise, Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıkladı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" dedi.



BULIMIA NEVROZA NEDİR?



Bulimia Nervoza hastalığı, belirli bir zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumudur. Bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusuna verilen isimdir.