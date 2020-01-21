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Duygu Özaslan Sosyal Medyayı Salladı!
Duygu Özaslan'ın yatağında verdiği polzara beğeni yağdı.
Etiketler: duygu özaslan
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Demet Akalın'dan EleştiriKıbrıs’ta sahneye çıkan Demet Akalın, “Lafım popçulara değil ama birkaç hatun çok kötü giyiniyor. Görünce midem bulanıyor” dedi.
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- 11:14 - Cumali Evlendi!
- 11:13 - Cübbeli Ahmet ilk defa bir kadının programına katıldı
- 11:11 - Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı ya CHP, ya İP
- 11:08 - Türk Telekom Çöktümü?
- 11:06 - Cumhurbaşkanı Mülteciler İçin Talimat Verdi
- 11:02 - Duygu Özaslan Sosyal Medyayı Salladı!
- 13:41 - Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?
- 11:47 - ABD Kanal İstanbul'a Talip Oldu
- 11:43 - Albayrak'tan Cumhuriyet gazetesinin 'Damat işi biliyor' haberine yanıt
- 11:39 - Ceren'in Katili Mahkeme de Sinirlendi
- 11:35 - Kabarık doğalgaz faturaları Escobar’ı Türkiye’de TT yaptı
- 11:29 - Erken Seçimmi Olacak;?
- 11:26 - Demet Akalın'dan Eleştiri
- 11:18 - Mesih Ağzını Bozdu
- 11:13 - FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler dolandırmış!
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