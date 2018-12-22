Etkinlikte Çocuklara kitap okuyan, onlarla birlikte şarkılar söyleyen Hadise, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.
Programa bir çok ünlü isim katıldı.
- BIST 91.861
- Altın 214,757
- Dolar 5,2925
- Euro 6,0370
- İstanbul 10 °C
- Ankara 7 °C
- Duyarlı şarkıcı bu kezde çocukları güldürdü
- Pelin Akil daha doğum yapmadan sitem etti!
- Oda akıllı yatırım yapan ünlülerimizden
- Avşar yapımdan yepyeni dizi!
- Sosyetik güzel iyi para kazanıyor!
- İstifa iddialarına ne yanıt verdi?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Şeyma'nın keyfi yerinde!
- Aleyna Tilki: "Aşkımdan her gün ölüyorum"
- "Kanıtlasınlar"
- Boşanma iddialarını yalanladı
- 5 yıl hapsi istendi
- Cendere Deresi taştı
- "Hamileliğim rahat geçiyor"
- 4 Büyükşehir Belirlendi
Duyarlı şarkıcı bu kezde çocukları güldürdü
Duyarlılığıyla adından söz ettiren Hadise kansersiz yaşam derneği'nin düzenlediği geleneksel alışveriş günlerine katıldı.
Etkinlikte Çocuklara kitap okuyan, onlarla birlikte şarkılar söyleyen Hadise, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Duyarlı şarkıcı bu kezde çocukları güldürdüDuyarlılığıyla adından söz ettiren Hadise kansersiz yaşam derneği'nin düzenlediği geleneksel alışveriş günlerine katıldı.
Pelin Akil daha doğum yapmadan sitem etti!Hamileliğinin 18. haftasında olan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Oda akıllı yatırım yapan ünlülerimizdenYıllardır kirada oturan Berrak Tüzünataç büyük bir dertten kurtuldu. Güzel oyucu kazandığı paralarla kendine bir ev satın aldı.
Avşar yapımdan yepyeni dizi!Avşar Film’in Kanal D için hazırladığı yöresel bir dizi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belirmeye başladı.
Sosyetik güzel iyi para kazanıyor!Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın geçtğimiz gün paylaştığı fotoğrafındaki botları sosyal medyanın diline düştü...
VİDEO GALERİ
- 19:21 - Duyarlı şarkıcı bu kezde çocukları güldürdü
- 18:12 - Pelin Akil daha doğum yapmadan sitem etti!
- 17:35 - Oda akıllı yatırım yapan ünlülerimizden
- 18:34 - Avşar yapımdan yepyeni dizi!
- 17:15 - Sosyetik güzel iyi para kazanıyor!
- 17:01 - İstifa iddialarına ne yanıt verdi?
- 16:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- 16:09 - Şeyma'nın keyfi yerinde!
- 15:57 - Aleyna Tilki: "Aşkımdan her gün ölüyorum"
- 17:12 - "Kanıtlasınlar"
- 16:26 - Boşanma iddialarını yalanladı
- 16:08 - 5 yıl hapsi istendi
- 10:15 - Cendere Deresi taştı
- 09:59 - "Hamileliğim rahat geçiyor"
- 09:24 - 4 Büyükşehir Belirlendi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim