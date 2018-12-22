Duyarlı şarkıcı bu kezde çocukları güldürdü

Duyarlılığıyla adından söz ettiren Hadise kansersiz yaşam derneği'nin düzenlediği geleneksel alışveriş günlerine katıldı.

Etkinlikte Çocuklara kitap okuyan, onlarla birlikte şarkılar söyleyen Hadise, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Programa bir çok ünlü isim katıldı.