Duyarlı Olmamız Lazım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan kayak tatili için günler sonra yaptığı ilk değerlendirmede "Bu tür konularda biraz daha duyarlı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek depremzedelerle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölgedeki temaslarının ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesi büyük tartışma yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Günler Sonra İlk Açıklama

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, günler sonra suskunluğunu bozdu. Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kayak tatili için "Elazığ'a gitmesi doğruydu. Çünkü biz deprem sonrası büyükşehir belediyelerimizin yardım kampanyalarını organize ettik.

O çerçevede en büyük yardımı yapan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocukları orada. Onları alıp birlikte İstanbul'a geldiler. Bu tür konularda biraz daha duyarlı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletmiş, ardından da Erzurum Palandöken'e geçerek ailesiyle birlikte tatil yapmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirmişti.

İmamoğlu Ne Demişti?

Eleştiriler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" demişti. İmamoğlu ayrıca kayak yaparken de fotoğrafını paylaşmıştı.

Ak Parti Tepki Göstermişti

Bu gelişmeler doğrultusunda İmamoğlu'na ilk siyasi tepki AK Parti'den gelmişti. Parti adına konuşan Sözcü Ömer Çelik, "İmamoğlu Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" demişti.

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