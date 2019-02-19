Hande Aydınalp / gazeteci, spiker

Kanal D Haber, geçtiğimiz günlerde tanzim satışların toplumun tüm kesimlerince kabul gördüğü; küçüğünden büyüğüne, tüketicisinden üreticisine her kesimin desteğini aldığı yönünde haber yapayım derken sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu. Dip not: Eleştirenler arasında Fox TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal da vardı.

Haberde Antalyalı üreticiler tanzim satışlardan memnun oluklarını ve uygulamayı desteklediklerini söylüyorlardı. Haberde buraya kadar her şey “doğru”ydu. Doğru olmayan ise üreticilerin cümlelerine “ama” ile devam ettikleri kısımların “makaslanmış” olmasıydı.

Röportajların tamamı paylaşılınca cümlelerin bütün olarak veriliğinde ortaya çıkan anlam ile kesilmiş hali arasında, meşhur Nasrettin Hoca fıkrasındaki “fil” kadar fark olduğu anlaşıldı.

Üreticilerden biri, ham görüntülerde “biz tanzim satışlara karşı değiliz”; “ama” diyor, “Bizim de giderlerimiz çok yüksek... Maliyetlerimizin biz de düşmesini istiyoruz, tanzim satış noktaları kurulsun, biz de gübremizi, ilacımızı, her şeyimizi ucuz alalım, tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim..."(Diğerleri de onunla benzer ifadeleri kullanıyor)

Yani üreticiler naif bir biçimde uygulamadan duydukları endişeleri, zarara uğrama kaygılarını nezaket çerçevesinde dile getiriyor. Ancak Kanal D Haber, öyle bir kurguyla veriyor ki haberi, neredeyse üreticiler “bir fil daha istiyormuş gibi!..

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Peki Kanal D Haber’in bu yaptığını hangisi daha iyi karşılar; dürüstlük mü, cesaret mi?

Üreticinin söylediklerini kendi bağlamından koparıp bambaşka bir çerçeveye oturtmanın dürüstlükle alakası olmadığı açık. Gerçeğin, önünde sonunda ortaya çıkacağını bilerek böyle bir işe girişmek, olsa olsa cesaret ile açıklanabilir ki onun da kademesi, cehalet seviyesinde kalıyor.

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Fazla uzun sürmedi. Görüntülerin tamamı ortaya çıktı. Hemen ardından pusuda bekleyen “sosyal medya linç”çileri, Kanal D’yi topa tutarken; bülteni sunan ve aynı zamanda Kanal D Haber Başkanı olan Buket Aydın, haberin yayınladığı günün ertesi, konuya ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu:

“Dün akşam Antalya'daki üreticilerin tanzim satışla ilgili düşüncelerini, burayı özellikle vurguluyorum, kendi ağızlarından çıkan kelimelerle bu ekrandan sizlere aktarmıştık… Bizi üreticinin açıklamalarını keserek yayınlamakla suçlamaya çalıştılar(!)

…Bizim işimiz habercilik. Yaptığımız haberleri beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Şu saatlerde her kanalda başka bir haber bültenine de ulaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz… Çünkü vicdanın en rahat yastık olduğunu bilerek, her gün bu ekranlarda karşınıza çıkıyoruz…Size doğru haber verme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim”.

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Enteresandır(!), Aydın’ın yaptığı bu açıklama, kendisini değil, tepki gösterenleri destekler nitelikteydi! Kanal D Haber için ortada ciddi bir problem olduğu anlaşılıyor. Zira Aydın, ya hatanın nerede yapıldığının farkında değil ya da garabetin üstünü kapatmaya çalışıyor. (“İkisi de kötü”)

Öncelikle haberin kesilerek verildiği artık bir iddia değil, buz gibi gerçek! “Belki iyi niyetle, tüketiciyi korumak amacıyla, belki “son günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek” maksadıyla kurguya tâbi tutulmuş, manipüle edilerek sunulmuş olması da yalan değil…Dolayısıyla Kanal D Haber’in “doğru haber verme kararlılığı”nda belirgin bir sapma olduğunu söylemek mümkün.

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Haberci, haberini doğru biçimde sunmak kadar hatasını kabul etmeyi de bilmeli. Çıkıp; “savımızı desteklemek isterken, istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğimiz için izleyicimizden, tüm kamuoyundan özür dileriz” demek; işte bu, dürüstlük olurdu.

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Ayrıca “beğenmeyen izlemesin” şımarıklığnı haberinizin, temel unsurları tenkit edilemeyecek kadar sağlam ise yapabilirsiniz; o zaman ciddiye alınabilir.

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Evet, elbette her yayın kuruluşu, haberi kendi perspektifinden sunar; ancak gerçekliği tahrifata uğratmadan; bu yolla şahıslara ya da topluma zarar vermeden… Ki bu haber, yukarıda açıklamasına yer verdiğim üreticinin, çevresinden ciddi tepkiler almasına neden olmuş; “talihsiz adam” şu sıralar, kendisine yönelik saldırıları püskürtmekle meşgul!(Konuya ilişkin tweet’ini aşağıda bulabilirsiniz)

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Peki, Fatih Portakal bunun neresinde? O da “dinime küfreden müslüman olsa...” noktasında. Zira Kanal D’nin haberciliğini büyük bir iştahla sosyal medya hesabından yeren Portakal’ın, Fox Haber’de verdiği “Mersin Şehir Hastanesi ve koltuk değnekli adam” hikâyesini henüz unutmadık!

Bakınız http://: https://www.youtube.com/watch?v=EGc7z5CwWNw

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1248064/Kanal_D_Haber_den_tanzim_satis_carpitmasi.html

http://www.medyafaresi.com/haber/kanal-d-haberin-sozlerini-carpittigi-ciftci-konustu/900341