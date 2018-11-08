Dünyayı sarsan büyük iddia!

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini yakından takip eden Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Suudi Başkonsolosun konutundaki kuyuda hidroflorik asit izleri bulunduğunu öne sürdü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Başsavcılık’taki kaynaklarına dayandırdığı haberde, dünyayı sarsan bir iddia ortaya koydu.

Haberde, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Başkonsolosun evinde yer alan kuyuda hidroflorik asit izleri bulunduğu öne sürüldü.

Al Jazeera’nin kaynaklarına göre, Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedi, Başkonsolos Muhammed Uteybi’nin konutundaki odalardan birinde asitle eritildi.

Suudi Arabistan'la büyük gerginlik yaşayan Katar'ın dünyaca ünlü televizyon kanalı Al Jazeera, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın ailesine kan parası veya tazminat ödeyebileceğini önceki günlerde duyurmuştu. Haberini bir Türk yetkiliye dayandıran kanal, ayrıca İstanbul'a gelen Suudi suikast timinin güvenlik kameralarını bozmaya çalıştığını da aktarmıştı.2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldüğü kısa sürede ortaya çıkmıştı. Cinayeti günlerce inkar eden Riyad yönetimi, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu henüz resmen açıklanmadı.