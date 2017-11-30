Dünyayı Ayağa Kaldırdı!

Dünyayı ayağa kaldıran füze! 13 bin kilometreyi vurabilir...

Kuzey Kore'nin dünyayı ayağa kaldıran füze testinin görüntüleri, resmi ajans tarafından paylaşıldı. Kim Jong-un'un bizzat izlediği fırlatma sırasında yanındaki generalleri tebrik ettiği ve gökyüzüne yükselen füzeyi izlediği görülüyor.

Bütün ülkelere Pyongyang ile ilişkilerini kesmeye çağıran ABD, savaş çıkması halinde Kuzey Kore'nin tamamen yok olacağını ilan etti. Telefona sarılıp Çin lideri Xi'yi arayan Trump, Kim'in ikna edilmesi için tüm kozların kullanılmasını ve petrol satışının durdurulmasını istedi.

Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalararası balistik füzenin fotoğrafları, bir gün sonra servis edildi. Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) tarafından geçilen ve uluslararası ajanslar tarafından dünyaya sunulan kareler, 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan Hwasong-15 tipi dev füzenin rampaya götürülmesiyla başlıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat izlediği fırlatma sırasında yanındaki generalleri tebrik ettiği ve gökyüzünde füzeyi izlediği görülüyor.

ABD, 53 dakika havada kalarak 950 kilometre mesafe kat eden ve Japon Denizi'ne düşen füzenin 4 bin 475 kilometre irtifayla bugüne kadar Kuzey Kore'nin en yükseğe çıkan silah olduğunu açıkladı.

ABD merkezli Endişeli Biliminsanları Birliği adlı kuruluş, füzenin standart güzergahında 13 bin kilometreden fazla yol gidebileceğini ve ABD'nin herhangi bir noktasına ulaşabileceğini duyurdu.

Kuzey Kore, dün yaptığı açıklamada füzenin ABD'nin tümünü vurabileceğini ilan etmişti.

Çok hafif bir sahte savaş başlığıyla ateşlenen füzenin çok daha ağır bir yük olan nükleer savaş başlığını ne kadar taşıyabileceği ise şimdilik meçhul.

ABD: Kuzey Kore tamamen yok olur

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağıran ABD, savaş çıkarsa Kuzey Kore'nin tamamen yok olacağını açıkladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Çatışma istemiyoruz ancak savaş çıkarsa Kuzey Kore tamamen yok olur" dedi.

Washington temsilcisi, özellikle Çin'den somut adım beklediklerini belirterek tüm ülkelerden Pyongyang yönetimiyle ilişkileri kesmeye çağırdı. Çin, Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki ve ticaret ortağı.

Haley, toplantı sonrasında Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Wu Haitao ile bir süre ayak üstü görüştü.

Trump telefona sarıldı

Gerilimin tırmandığı Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmayı deneyen ancak başarısız olan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i aradı.

Kuzey Kore'ye petrol satışının durdurulmasını isteyen Trump, muhatabından Kim Jong-un'u ikna etmesi için elindeki tüm kozları kullanmasını istedi.

ABD lideri, Twitter hesabından "Az önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore'nin provokatif eylemleriyle ilgili görüştüm. Bugün Kuzey Kore'ye büyük ek yaptırımlar getirilecek. Bu durumla başa çıkacağız" diye yazdı.



'Hasta köpek yavrusu...'

Trump ve Kim arasında aylardır hakaret yarışı da var. ABD lideri son olarak 'roket adam'a 'hasta köpek yavrusu'nu da ekledi.